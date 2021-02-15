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15.02.2021  13:24   

Игорь Терехов: Харьковчане всегда будут помнить и чтить своих героев, погибших в Афганистане

Возложение цветов по случаю 32-й годовщины вывода войск из Афганистана, а также ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств состоялось сегодня, 15 февраля, у памятника воинам-интернационалистам на ул. Культуры.


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В мероприятии приняли участие ветераны войны в Афганистане, родственники погибших военных, руководство города и области, представители духовенства, общественных организаций и жители города. Собравшиеся возложили к памятнику цветы и почтили память погибших минутой молчания, а священнослужители Харьковской епархии отслужили по усопшим панихиду.
 
Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов отметил, что харьковчане всегда будут помнить и почитать своих героев, которые погибли во время военных действий в Афганистане. 
 
«Сегодня к памятнику пришло очень много молодежи. Как видим, традиции чествования того великого подвига, который совершили ребята, продолжают передаваться от поколения к поколению. И наш святой долг - это чтить память этих героев, помогать семьям ушедших и не вернувшихся, которые в то нелегкое время ценой собственной жизни выполнили долг перед Родиной. Вечная им память», - сказал Игорь Терехов. 
 
Отметим, что в поддержку воинов-афганцев в городе реализуется ряд программ. Так, из городского бюджета выделяются средства на материальную помощь ветеранам, предоставляется 100%-я льгота на оплату услуг ЖКХ и пр.
 
Справка. Афганская война (1979-1989) - военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан. Вывод советских войск из Афганистана, в соответствии с заключенными Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг ДРА, начался 15 мая 1988 года и длился восемь месяцев. 15 февраля 1989 года последние подразделения советских войск покинули территорию Афганистана. За 10 лет военных действий в Афганистане погибли более 200 харьковчан. С 2004 года 15 февраля отмечается как День чествования участников боевых действий на территории других государств. По традиции в этот день проводятся различные мероприятия, посвященные памяти погибших и скончавшихся воинов-интернационалистов, - митинги, возложения цветов к памятникам, молебны и другие акции.
 
Тэги:  афганистан, возложение, терехов
 
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