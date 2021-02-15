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15.02.2021  11:07   

Более тысячи валентинок прислали харьковчане животным приюта

Более 1 000 валентинок и писем прислали харьковчане животным из Харьковского городского приюта.

 
Как сообщили в КП «Центр обращения с животными», социальная акция «Валентинка для животного» получила большую поддержку и отклик у харьковчан. Почти три дня работники центра обращения с животными и волонтеры разбирали праздничную почту и читали письма от людей.
 
 
«Валентинки с пожеланиями для кошек и собак приходили со всего города и Харьковской области. Временные жители городского приюта получили поздравления и письма от школьников из 22 школ города и области. А учительница из школы Валковского района решила подарить не валентинку, а свое сердце и забрала домой собачку из приюта во время экскурсии для школьников», - рассказали в центре.
 
Также на предприятии отметили, что в стороне не остались и взрослые харьковчане, в письмах которых были слова любви к животным и пожелания найти дом каждому жителю городского приюта.
 
Тэги:  приют, социальная акция, валентинки
 
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