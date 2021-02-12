12.02.2021 13:05

Отношение украинцев ко Дню святого Валентина. Социология

В Украине провели опрос про отношении украинцев к Дню святого Валентина.

По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, для 43% украинцев важнее быть любимыми, еще 38% - любить самим.

Отмечается, что молодежи, мужчинам, а также людям, находящимся в отношениях менее 3-х лет важнее любить самим. Зато женщины, естественно, больше предпочитают быть любимыми.

Также, 55% респондентов планируют дарить подарки на День святого Валентина. За последние два года этот показатель несколько вырос (с 49% в 2019 до 55%). В то же время 43% не планируют этого делать. Чаще планируют дарить подарки мужчины, молодежь и пары, живущие в гражданском браке.