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12.02.2021  13:05   

Отношение украинцев ко Дню святого Валентина. Социология

В Украине провели опрос про отношении украинцев к Дню святого Валентина.

 
По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, для 43% украинцев важнее быть любимыми, еще 38% - любить самим. 
 
Отмечается, что молодежи, мужчинам, а также людям, находящимся в отношениях менее 3-х лет важнее любить самим. Зато женщины, естественно, больше предпочитают быть любимыми.
 
Также, 55% респондентов планируют дарить подарки на День святого Валентина. За последние два года этот показатель несколько вырос (с 49% в 2019 до 55%). В то же время 43% не планируют этого делать. Чаще планируют дарить подарки мужчины, молодежь и пары, живущие в гражданском браке.
 
Источник:   Социологическая группа "Рейтинг"
 Тэги:  день святого валентина, день влюбленных
 
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