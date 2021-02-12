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12.02.2021  10:20   

11 февраля в Харькове родилось 40 детишек

40 детей родилось в Харькове в четверг, 11 февраля.

 
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 19 мальчиков и 21 девочка, в том числе одна двойня - две девочки, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.
 
Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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