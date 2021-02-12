11 февраля в Харькове родилось 40 детишек

40 детей родилось в Харькове в четверг, 11 февраля.
В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По восточному календарю год Быка наступит 12 февраля 2021 года, а сложит полномочия 1 февраля 2022 года.
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