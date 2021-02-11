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11.02.2021  09:50   

10 февраля в Харькове родилось 33 ребенка

33 ребенка родилось в Харькове в среду, 10 февраля.

 
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 19 мальчиков и 14 девочек, в том числе одна двойня - девочки, которые появились на свет в областном перинатальном центре. 
 
Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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