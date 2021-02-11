11.02.2021 09:50

10 февраля в Харькове родилось 33 ребенка

33 ребенка родилось в Харькове в среду, 10 февраля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 19 мальчиков и 14 девочек, в том числе одна двойня - девочки, которые появились на свет в областном перинатальном центре.