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11.02.2021  09:00   

В Харьков зайдет новый циклон: в пятницу – резкое похолодание

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре

12 февраля, в пятницу, в результате перемещения через Харьковскую область активного холодного фронта, связанного с циклоном Volker, состоится резкое снижение температуры воздуха.

Если в дневные часы в теплом секторе воздуха еще прогреется по области до 4 - 9 ° тепла, то уже вечером того же дня, в тыловой части фронта в результате вторжения холодного арктического воздуха ожидается понижение температуры до 6 - 11 ° мороза.

Похолодание будет сопровождаться порывами западного ветра до 15-20 м/с и выпадением осадков в виде дождя с переходом в снег.

Источник:   Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
 Тэги:  циклон, непогода, похолодание, харьков
 
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