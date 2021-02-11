В Харьков зайдет новый циклон: в пятницу – резкое похолодание

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре
12 февраля, в пятницу, в результате перемещения через Харьковскую область активного холодного фронта, связанного с циклоном Volker, состоится резкое снижение температуры воздуха.
Если в дневные часы в теплом секторе воздуха еще прогреется по области до 4 - 9 ° тепла, то уже вечером того же дня, в тыловой части фронта в результате вторжения холодного арктического воздуха ожидается понижение температуры до 6 - 11 ° мороза.
Похолодание будет сопровождаться порывами западного ветра до 15-20 м/с и выпадением осадков в виде дождя с переходом в снег.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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