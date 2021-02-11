11.02.2021 09:00

В Харьков зайдет новый циклон: в пятницу – резкое похолодание

Об этом сообщили в региональном гидрометцентре

12 февраля, в пятницу, в результате перемещения через Харьковскую область активного холодного фронта, связанного с циклоном Volker, состоится резкое снижение температуры воздуха.

Если в дневные часы в теплом секторе воздуха еще прогреется по области до 4 - 9 ° тепла, то уже вечером того же дня, в тыловой части фронта в результате вторжения холодного арктического воздуха ожидается понижение температуры до 6 - 11 ° мороза.

Похолодание будет сопровождаться порывами западного ветра до 15-20 м/с и выпадением осадков в виде дождя с переходом в снег.