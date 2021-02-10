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10.02.2021  18:42   

Жильцам дома, пострадавших от пожара на проспекте Гагарина,

Жители дома, пострадавших от масштабного пожара, получают всю необходимую помощь. В самом доме активно ведутся работы по восстановлению коммуникаций. Все это собственными глазами видели наши журналисты.

 
В доме по проспекту Гагарина 165/2, где произошел масштабный пожар, полным ходом идут работы по восстановлению коммуникаций и приведения дома в порядок.
 
"Работы ведутся, сегодня смотрим возможные разрушения конструктива -  имеется ввиду две плиты. Поставили пушки, будем сушить. Да, действительно, сложное залитие, но всё, что возможно, мы уже сегодня делаем. Есть подача по временной схеме электроэнергии на верхние и нижние этажи. Там, где большие залития, мы не можем подать электроэнергию. Мы обеспечили людей бесплатным горячим трехразовым питанием. Люди, которые сегодня находятся у нас в гостинице, мы им будем помогать до тех пор, пока мы не приведем в порядок этот дом", - рассказал  и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
 
Да и сейчас некоторые жители с 11 этажа, где был эпицентр пожара, продолжают жить в квартирах. Правда, только там, где пламя задело только коридоры. Говорят, коммунальщики уже провели электроэнергию. Также горсоветом оказана вся необходимая помощь.
 
 
"Нам сразу предложили и горячее питание. Можно было прийти в любое время - чай, первое, второе. С питанием нас обеспечили. Вчера уже двери поставили новые. Хоть и временные, но сделали. Свет подвели в квартиру, потому что у нас же электроплиты - без них ничего НЕ сделаешь. Вода, отопление - все это осталось, свет сделали. Сегодня с самого утра убирают", - отметила жительница дома Елена.
 
 
А вот на 10-м этаже полностью затопило квартиру, находящуюся под эпицентром пожара. От воды пострадали потолки и стены, повреждена мебель, техника и одежда. Поэтому сейчас нет возможности провести туда электроэнергию - это опасно и может привести к короткому замыканию. Жители нескольких квартир переселились в коммунальный отель.
 
"В гостиницу уже отселились, еще вчера, в гостиницу "Аэропорт". Условия гостиницы хорошие, номер неплохие. Есть питание бесплатное для жильцов, которые пострадали во время пожара. Всё то, что обещали по гостинице, всё обеспечили городские власти", - рассказал Ярослав, жилец дома.
 
Также в самом подъезде занимаются ремонтом шахты лифта, профильные службы продолжают оценивать ущерб.
 
Тэги:  пожар на гагарина, харьков, погорельцы
 
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