10.02.2021 18:42

Жильцам дома, пострадавших от пожара на проспекте Гагарина,

Жители дома, пострадавших от масштабного пожара, получают всю необходимую помощь. В самом доме активно ведутся работы по восстановлению коммуникаций. Все это собственными глазами видели наши журналисты.

В доме по проспекту Гагарина 165/2, где произошел масштабный пожар , полным ходом идут работы по восстановлению коммуникаций и приведения дома в порядок.

"Работы ведутся, сегодня смотрим возможные разрушения конструктива - имеется ввиду две плиты. Поставили пушки, будем сушить. Да, действительно, сложное залитие, но всё, что возможно, мы уже сегодня делаем. Есть подача по временной схеме электроэнергии на верхние и нижние этажи. Там, где большие залития, мы не можем подать электроэнергию. Мы обеспечили людей бесплатным горячим трехразовым питанием. Люди, которые сегодня находятся у нас в гостинице, мы им будем помогать до тех пор, пока мы не приведем в порядок этот дом", - рассказал и.о. Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Да и сейчас некоторые жители с 11 этажа, где был эпицентр пожара, продолжают жить в квартирах. Правда, только там, где пламя задело только коридоры. Говорят, коммунальщики уже провели электроэнергию. Также горсоветом оказана вся необходимая помощь.

"Нам сразу предложили и горячее питание. Можно было прийти в любое время - чай, первое, второе. С питанием нас обеспечили. Вчера уже двери поставили новые. Хоть и временные, но сделали. Свет подвели в квартиру, потому что у нас же электроплиты - без них ничего НЕ сделаешь. Вода, отопление - все это осталось, свет сделали. Сегодня с самого утра убирают", - отметила жительница дома Елена.

А вот на 10-м этаже полностью затопило квартиру, находящуюся под эпицентром пожара. От воды пострадали потолки и стены, повреждена мебель, техника и одежда. Поэтому сейчас нет возможности провести туда электроэнергию - это опасно и может привести к короткому замыканию. Жители нескольких квартир переселились в коммунальный отель.

"В гостиницу уже отселились, еще вчера, в гостиницу "Аэропорт". Условия гостиницы хорошие, номер неплохие. Есть питание бесплатное для жильцов, которые пострадали во время пожара. Всё то, что обещали по гостинице, всё обеспечили городские власти", - рассказал Ярослав, жилец дома.

Также в самом подъезде занимаются ремонтом шахты лифта, профильные службы продолжают оценивать ущерб.