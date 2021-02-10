10.02.2021 12:35

Население Харькова в 2020 году уменьшилось на 7845 человек

Численность населения в Харькове, по оценке на 1 декабря 2020 года составила 1 миллион 435 тысячи 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления статистики области.

Отмечается, что в течение 11 месяцев 2020 года численность населения уменьшилась на 7845 человек.

Также стало известно, что в период с января по ноябрь минувшего года в городе родилось 7967 малышей, а вот умерло - 19244 человека.

Миграционный же прирост населения составил 3432 человека.