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10.02.2021  12:35   

Население Харькова в 2020 году уменьшилось на 7845 человек

 
Численность населения в Харькове, по оценке на 1 декабря 2020 года составила 1 миллион 435 тысячи 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления статистики области.
 
Отмечается, что в течение 11 месяцев 2020 года численность населения уменьшилась на 7845 человек.
 
Также стало известно, что в период с января по ноябрь минувшего года в городе родилось 7967 малышей, а вот умерло - 19244 человека.
 
Миграционный же прирост населения составил 3432 человека.
 
Тэги:  население, демография, харьков
 
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