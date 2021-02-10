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10.02.2021  09:02   

9 февраля в Харькове родилось 33 ребенка

 
33 ребенка родилось в Харькове во вторник, 9 февраля.
 
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 13 мальчиков и 20 девочек.
 
Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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