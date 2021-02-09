09.02.2021 19:27

Молодежное кредитование: В программу внесут изменения

Программа молодежного жилищного кредитования станет одним из направлений Городской целевой программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2021-2030 годы.

Об этом сегодня, 9 февраля, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

По его словам, такое предложение будет вынесено на ближайшую сессию Харьковского горсовета. Вместе с этим в условия молодежного кредитования будет внесено изменение, касающееся граничного возраста участников этой программы.

«Сейчас в программе могут участвовать лица в возрасте до 35 лет включительно. Все эти годы нам приходилось «выдергивать» из очереди тех, кому исполняется 36 лет, и заключать с ними договоры, чтобы они не потеряли право на приобретение жилья. Ситуация стала складываться так, что люди становятся в очередь в последний момент, за месяц-два до своего 36-летия. И получается, что остальная очередь просто останавливается. Поэтому мы предлагаем изменить льготу, и будем заключать договор с 36-летним участником программы, если он простоял в очереди не менее одного года», - отметил вице-мэр.

При этом, как сообщил Михаил Фатеев, новшество не коснется тех, кто уже стоит в очереди на приобретение жилья.