09.02.2021 10:35

Две двойни девочек родилось в Харькове 8 февраля

46 детей родилось в Харькове в понедельник, 8 февраля.



Две двойни девочек родилось в Харькове 8 февраля



Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 21 мальчик и 26 девочек, в том числе две двойни - все девочки, которые появились на свет в Харьковском областном перинатальном центре.