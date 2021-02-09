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09.02.2021  10:35   

Две двойни девочек родилось в Харькове 8 февраля

46 детей родилось в Харькове в понедельник, 8 февраля.


Две двойни девочек родилось в Харькове 8 февраля
 
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 21 мальчик и 26 девочек, в том числе две двойни - все девочки, которые появились на свет в Харьковском областном перинатальном центре.
 
Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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