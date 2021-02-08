Открыт набор слушателей в школу грантрайтинга

Управление инновационного развития и имиджевых проектов объявило об очередном наборе в Школу социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School».
Проект реализуется в Харькове пятый год подряд. Его цель - оказать содействие социально активным гражданам и представителям общественных организаций, которые хотят реализовать на территории города инновационные, имиджевые, социально значимые проекты. Слушатели школы учатся проектному менеджменту и написанию проектных заявок на получение финансирования от донорских организаций.
С 2017 года подготовку в Харьковской муниципальной школе грантрайтинга прошли 500 человек. Программа обучения строится на интерактивных методах, включая семинары-тренинги, персональные задания, работу над кейсами, консультации с международными экспертами и пр. В этом году встречи со слушателями курса будут проходить в Муниципальном стартап-центре Харькова.
Занятия в школе грантрайтинга являются бесплатными. Отбор будет осуществляться на конкурсной основе после регистрации.
Больше информации об «Open Grants School» можно узнать здесь.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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