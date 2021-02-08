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08.02.2021  13:38   

Открыт набор слушателей в школу грантрайтинга

Управление инновационного развития и имиджевых проектов объявило об очередном наборе в Школу социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School».

Открыт набор слушателей в школу грантрайтинга

Проект реализуется в Харькове пятый год подряд. Его цель - оказать содействие социально активным гражданам и представителям общественных организаций, которые хотят реализовать на территории города инновационные, имиджевые, социально значимые проекты. Слушатели школы учатся проектному менеджменту и написанию проектных заявок на получение финансирования от донорских организаций.

С 2017 года подготовку в Харьковской муниципальной школе грантрайтинга прошли 500 человек. Программа обучения строится на интерактивных методах, включая семинары-тренинги, персональные задания, работу над кейсами, консультации с международными экспертами и пр. В этом году встречи со слушателями курса будут проходить в Муниципальном стартап-центре Харькова.

Занятия в школе грантрайтинга являются бесплатными. Отбор будет осуществляться на конкурсной основе после регистрации

Больше информации об «Open Grants School» можно узнать здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  грантрайтинг, школа, харьков
 
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