08.02.2021 13:38

Открыт набор слушателей в школу грантрайтинга

Управление инновационного развития и имиджевых проектов объявило об очередном наборе в Школу социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School».

Проект реализуется в Харькове пятый год подряд. Его цель - оказать содействие социально активным гражданам и представителям общественных организаций, которые хотят реализовать на территории города инновационные, имиджевые, социально значимые проекты. Слушатели школы учатся проектному менеджменту и написанию проектных заявок на получение финансирования от донорских организаций.



С 2017 года подготовку в Харьковской муниципальной школе грантрайтинга прошли 500 человек. Программа обучения строится на интерактивных методах, включая семинары-тренинги, персональные задания, работу над кейсами, консультации с международными экспертами и пр. В этом году встречи со слушателями курса будут проходить в Муниципальном стартап-центре Харькова.



Занятия в школе грантрайтинга являются бесплатными. Отбор будет осуществляться на конкурсной основе после регистрации.



Больше информации об «Open Grants School» можно узнать здесь.