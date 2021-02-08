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08.02.2021  11:10   

В ХНУВД состоялся выпуск полицейских офицеров громад

В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялись торжественные мероприятия по случаю выпуска слушателей курсов специализации участковых офицеров полиции, закрепленных за полицейскими участками объединенных территориальных громад.

 
В течение 2,5 месяцев 84 слушатели, прибывшие из разных подразделений главных управлений Национальной полиции и управлений патрульной полиции ГЧП Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Харьковской областей, совершенствовали знания по общеправовых дисциплин, улучшали навыки управления автотранспортом, изучали домедицинскую, тактико-специальную и огневую подготовку. Курсы проходили при поддержке IСITAP (Международной программы повышения квалификации для органов криминального расследования Департамента юстиции США).
 
Ранее Редпост писали, что  полицейские офицеры Великобурлукской ОТГ вернули домой женщину, которую больше года считали пропавшей.
Тэги:  офицеры громад, харьков, хнувд
 
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