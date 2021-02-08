В ХНУВД состоялся выпуск полицейских офицеров громад

В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялись торжественные мероприятия по случаю выпуска слушателей курсов специализации участковых офицеров полиции, закрепленных за полицейскими участками объединенных территориальных громад.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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