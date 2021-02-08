08.02.2021 11:10

В ХНУВД состоялся выпуск полицейских офицеров громад

В Харьковском национальном университете внутренних дел состоялись торжественные мероприятия по случаю выпуска слушателей курсов специализации участковых офицеров полиции, закрепленных за полицейскими участками объединенных территориальных громад.

В течение 2,5 месяцев 84 слушатели, прибывшие из разных подразделений главных управлений Национальной полиции и управлений патрульной полиции ГЧП Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской и Харьковской областей, совершенствовали знания по общеправовых дисциплин, улучшали навыки управления автотранспортом, изучали домедицинскую, тактико-специальную и огневую подготовку. Курсы проходили при поддержке IСITAP (Международной программы повышения квалификации для органов криминального расследования Департамента юстиции США).