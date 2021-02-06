06.02.2021 18:20

Правоохранители с общественностью закрашивали наркоадреса в Люботине (ФОТО, ВИДЕО)

С начала текущего года харьковские правоохранители усилили борьбу с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков. В борьбе с негативным явлением в настоящее время полиция привлекла все возможные силы: органы власти всех уровней, общественность, неравнодушных жителей города и области.

Одним из важнейших направлений противодействия является борьба с распространением наркотиков через Интернет. Наркоадреса, заполонили все населенные пункты области и улицы Харькова. Для предупреждения данного вида преступлений полиция совместно с общественностью осуществляет комплекс превентивных мер.

Так, сегодня, 6 февраля, сотрудники ювенальной превенции, Управления по борьбе с наркопреступностью, курсанты Харьковского национального университета внутренних дел и активисты общественного формирования «Социальная охрана безопасности района» провели акцию и зарисовали наркопдреса в Люботине.

Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции Станислав Баглаенко, в особую зону наркозависимости попадают, прежде всего, подростки. Он отметил, что основная задача заключается в предупреждении распространения этого негативного явления. Закрашивая наркоадреса они оставляют QR-код "СтопНаркотик", после успешного сканирования которого человек попадет в чат-бот.

Напомним, что чат-бот «СтопНаркотик», предназначен для блокировки интернет-ресурсов по продаже наркотических средств с использованием мессенджера Telegram. Он был создан в 2019 году в рамках проекта «MRIYA» группой специалистов и курсантов факультета № 4 (киберполиции) Харьковского национального университета внутренних дел под руководством декана факультета подполковника полиции Вячеслава Маркова.

Он рассказал, что с его помощью все пользователи мессенджера могут блокировать интернет-магазины, которые продают наркотические средства через направление обращения-жалобы в администрацию Telegram со сведениями об аккаунте, с которого осуществляется наркоспам.

Совместными усилиями правоохранителей и активистов были обследованы все улицы города Люботин, где в течение нескольких часов удалось закрасить более 100 надписей с адресами Интернет-магазинов по продаже наркотиков, а также внести более 10 адресов в базу чат-бот «СтопНаркотик» для их дальнейшего блокирования.

Напомним, что 1 февраля Харьковский городской совет и полиция заключили Меморандум о взаимодействии в области предупреждения наркотизации населения на территории города. Документ предусматривает совместные действия органов полиции, городской власти, и общественных организаций, направленные на прекращение распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их изготовлению, сбыту, предупреждения вовлечения в употребление наркотиков детей и молодежи на территории города Харькова.

Аналогичные акции в рамках общих мероприятий ГУНП в Харьковской области по усилению противодействия наркопреступности планируется осуществить во всех районах города и области.