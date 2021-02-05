Главная Новости Общество Харьковчане с COVID-19 могут получить материальную помощь на дорогостоящее лечение
05.02.2021  14:06   

Харьковчане с COVID-19 могут получить материальную помощь на дорогостоящее лечение

Семьи, члены которых оказались в сложной жизненной ситуации, связанной с тяжелой болезнью (в том числе COVID-19) и требующей дорогостоящего лечения, могут обратиться в горсовет за материальной помощью.


city.kharkov.ua
Помощь предоставляется в рамках Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 гг. за счет бюджета Харьковской городской территориальной громады.
 
Для получения материальной помощи необходимо предоставить такие документы:
 
- личное заявление от одного члена семьи на имя городского головы;
- справку о доходах всех членов семьи заявителя (оригиналы), зарегистрированных по данному адресу;
- копию паспорта заявителя в форме книжечки (первую, вторую страницы и страницы с отметкой о месте регистрации) или копию паспорта в форме пластиковой ID-карты (лицевую и обратную стороны); 
- копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика заявителя (для заявителя-владельца ID-карты указанная справка не предоставляется);
- медицинскую документацию из учреждения здравоохранения, которая подтверждает заболевание.
 
Заявления с полным пакетом документов принимаются по адресу: 61200, г. Харьков. пл. Конституции, 7.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  обращение, помощь, харьков, covid-19
 
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