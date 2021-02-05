05.02.2021 14:06

Харьковчане с COVID-19 могут получить материальную помощь на дорогостоящее лечение

Семьи, члены которых оказались в сложной жизненной ситуации, связанной с тяжелой болезнью (в том числе COVID-19) и требующей дорогостоящего лечения, могут обратиться в горсовет за материальной помощью.



city.kharkov.ua

Помощь предоставляется в рамках Программы содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения города Харькова на 2021-2025 гг. за счет бюджета Харьковской городской территориальной громады.

Для получения материальной помощи необходимо предоставить такие документы:

- личное заявление от одного члена семьи на имя городского головы;

- справку о доходах всех членов семьи заявителя (оригиналы), зарегистрированных по данному адресу;

- копию паспорта заявителя в форме книжечки (первую, вторую страницы и страницы с отметкой о месте регистрации) или копию паспорта в форме пластиковой ID-карты (лицевую и обратную стороны);

- копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика заявителя (для заявителя-владельца ID-карты указанная справка не предоставляется);

- медицинскую документацию из учреждения здравоохранения, которая подтверждает заболевание.

Заявления с полным пакетом документов принимаются по адресу: 61200, г. Харьков. пл. Конституции, 7.