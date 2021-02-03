03.02.2021 17:37

Реконструкция зоопарка. Игорь Терехов рассказал, как ведутся работы

Масштабная реконструкция зоопарка продолжается. Что уже готово, показал и рассказал в своем большом интервью и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, а еще он поведал, когда зоопарк откроет двери для горожан.

Проект, который еще не видела Украина и даже не все европейские города. Все из-за его масштабности и объемов работ вокруг него. Речь о Харьковском зоопарке, реконструкцией которого уже несколько лет занимается городская власть. Почему обновлению зоосада уделяют столько внимания, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов рассказал в своем первом большом интервью. Дело в том, отметил он, что этот проект не только имиджевый, но и инфраструктурный, ведь Харьковский зоопарк станет толчком для развития всего города, уверен Игорь Терехов. И он будет приносить Харькову деньги, несмотря на то, что вход в него будет бесплатным.

"Различные проекты имеют различный эффект, в том числе и мультипликативный. Когда в город Харьков будут приезжать туристы, когда наши дети будут бесплатно ходить, когда будут приезжать люди, то город Харьков будет одним из туристических центров. В город Харьков будут приезжать люди и тратить здесь свои деньги. Они не будут тратить деньги при входе в зоопарк, но они будут тратить деньги в городе и это очень важно", - рассказал и.о. мэра Игорь Терехов.

И чтобы создать такое привлекательное для туристов место, говорит Игорь Терехов, он объездил многие европейские зоопарки, чтобы перенять опыт. И все же Харьковский проект - абсолютно уникальный. Поэтому этот зоопарк будет один такой.

"Да, мы перенимали все самое лучшее, начиная от светоаэрационных фонарей, вытяжек отопления, но все это сделано именно по нашим правилам, проектам, все это сделано нами", - отметил Игорь Терехов.

Единственное, что действительно должны были сделать и делают в Харькове по всем канонам - это соблюдение всех европейских правил содержания животных. То есть, все вольеры должны быть необходимой квадратуры, это касается и системы безопасности. Игорь Терехов рассказал, если в Харькове бы не были соблюдены следующие правила, то городу бы просто не дали животных.

"И система безопасности, которая есть, сетка, которая есть, каждая арматура, это все прописано. Нельзя делать другого диаметра, другой толщины, именно так все должно быть. Когда нам дали орангутангов, приезжали EAZA - независимые эксперты, которые вымеряют каждый квадратный метр, хватает ли квадратуры для того, чтоб нам дать этих обезьян. Все здесь сделано по самым жестким требованиям EAZA. Мы не покупаем животных, нам дают. Это обмен животными. Потому что купить легко, но это другие животные. Они же каждый имеют свой сертификат, имеют свой паспорт, они законно пересекли границу. Мы их будем разводить, мы тоже в свое время будем ими делиться и передавать другим зоопаркам", - уверен Игорь Терехов.

А еще Игорь Терехов поделился планами относительно даты окончания реконструкции. Ко Дню Города 23 августа зоопарк откроет двери для своих посетителей.