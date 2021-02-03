03.02.2021 16:55

Спасатели Харьковщины проверяют пансионаты и хосписы для пожилых людей на выполнение требований безопасности

Спасатели продолжают проверять соблюдение пожарной безопасности в домах престарелых. Сегодня наши корреспонденты вышли с ними в рейд по Холодногорскому району, где ранее произошла трагедия в одном из таких частных заведений.

Спасатели Харьковщины проверяют пансионаты и хосписы для пожилых людей на выполнение требований безопасности. Все это после трагедии в Холоногорском районе , когда в результате пожара погибли 15 пожилых людей.

Рейд, на который пригласили журналистов, территориально находится в одном из областных гериатрических пансионатов для ветеранов труда в микрорайоне Залютино. Во время проверки чрезвычайники обращают внимание на эвакуационные пути и выходы, наличие и техническое состояние систем автоматической противопожарной защиты и оповещения людей.

Уделяют внимание спасатели во время рейда и системам внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения.

"Мы проходим полный инструктаж, расписываемся в журналах. С нами проводят беседы по поводу эвакуации. Показывают где "выход", отрабатывают с нами правила эвакуации. Как часто? Ну очень часто, по мне так очень часто, в месяц и раз и два. Я не знаю как у них по плану, но проводят и с младшим медперсоналом тоже", - рассказала врач-терапевт заведения Виктория Ксенофонтова

Таких официальных пансионатов для пожилых людей, говорят чрезвычайники, по Харьковщине четыре десятка. С начала внеплановых рейдов, стартовавших после трагедии в Холодногорском районе, уже удалось проверить 10 таких заведений.

"Они проверяются ежегодно. Есть в учреждениях недостатки, но это не те недостатки, которые могут привести к негативным последствиям и которые могут угрожать жизни и здоровью людей. Данные объекты, например, в прошлом году - 6 объектов, были направлены материалы в суд для приостановления эксплуатации таких объектов. На сегодняшний день по одному заведению еще продолжаются проверки, материалы находятся в суде. По пяти - недостатки устранены на все 100%", - отметил начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергей Колосовский.

Проверки в официальных пансионатах для пожилых людей будут продолжаться до середины апреля. Что касается частных, большинство из которых работает нелегально, то здесь ситуация гораздо сложнее, говорят спасатели. Им удалось насчитать, в основном через интернет, более 80 таких. Там пожарные - нежелательные гости.

"У нас нет полномочий, чтобы провести проверку частного дома. Статья 30 Конституции Украины гласит о неприкосновенности жилища и законодательством определена такая процедура - если частное лицо начинает какую-то деятельность, как субъект хозяйствования, то он должен в двухнедельный срок известить об этом. Заполнить декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности и направить на наш адрес. После чего мы берем его на учет и осуществляем проверки. И снова, они проводят данную деятельность в частном домовладении, которое мы не имеем право проверить и под него нет законодательства. Требований законодательства к частному домовладению в правилах пожарной безопасности - не предусмотрено! И здесь есть коллизия", - отметил Сергей Колосовский.

Однако, после происшествия, некоторая часть частных хосписов все же пожелал выйти из тени и готова пустить спасателей, чтобы те провели инспектирование. В этом частном пансионате для престарелых спасатели нашли ряд недостатков противопожарной безопасности. Владельцы обещали прислушаться и все их устранить.