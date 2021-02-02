Сурок Тимка предсказал, когда придет весна (ВИДЕО)

Живущий на биостанции ХНУ им. Каразина сурок Тимка III не увидел свою тень и предсказал раннюю весну.
По традиции, в День сурка 2 февраля, в Гайдарах, на биостанции Каразинского университета собрались журналисты и универовцы, чтобы узнать прогноз от сурка Тимки ІІІ.
Он не увидел своей тени, спрогнозировав ранний приход весны:
«Весна наступит ранняя. Это не значит, что сейчас, через неделю, шесть недель нужно будет подождать», – прокомментировала поведение животного смотрительница сурка Надежда Токарная.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажность:
давление:
ветер: