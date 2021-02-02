02.02.2021 12:48

Сурок Тимка предсказал, когда придет весна (ВИДЕО)

Живущий на биостанции ХНУ им. Каразина сурок Тимка III не увидел свою тень и предсказал раннюю весну.

По традиции, в День сурка 2 февраля, в Гайдарах, на биостанции Каразинского университета собрались журналисты и универовцы, чтобы узнать прогноз от сурка Тимки ІІІ.



Он не увидел своей тени, спрогнозировав ранний приход весны:



«Весна наступит ранняя. Это не значит, что сейчас, через неделю, шесть недель нужно будет подождать», – прокомментировала поведение животного смотрительница сурка Надежда Токарная.

