01.02.2021 17:19

В январе в бюджет территориальной громады Харькова поступило 1,1 миллиарда гривен

За первый месяц 2021 года в бюджет Харьковской городской территориальной громады поступило 1 млрд 128,4 млн грн.

Как сказано в информационном сообщении Департамента бюджета и финансов, в бюджет территориальной громады города за первый месяц года поступило:

- налога на доходы физических лиц - 501,9 млн грн;

- единого налога - 216,9 млн грн;

- платы за землю - 114,0 млн грн;

- налога на недвижимое имущество - 49,6 млн грн;

- акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров - 36,3 млн грн.

Также из государственного бюджета Украины в бюджет территориальной громады Харькова получены:

- образовательной субвенции - 128,1 млн грн;

- субвенции на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения - 4,6 млн грн;

- дотации на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога - 24,9 млн грн.

Расходы бюджета городской территориальной громады за январь текущего года составили 703,9 млн грн, из них на финансирование социально-культурной сферы направлено 374,9 млн грн (53,3% от общего объема расходов), на содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 115,7 млн грн (16,4%), обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта - 57,9 млн грн (8,2%).