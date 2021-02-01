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01.02.2021  10:11   

Почетный харьковчанин Мирон Маркевич отмечает юбилей

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов 1 февраля поздравил с 70-летием Почетного гражданина города Харькова, Заслуженного тренера Украины Мирона Маркевича.

Почетный харьковчанин Мирон Маркевич отмечает юбилей

«Вся Ваша жизнь неразрывно связана с футболом и его развитием. Благодаря профессиональному мастерству и целеустремленности Вас знают как талантливого спортсмена и руководителя. Ваш уникальный талант, исключительное трудолюбие и преданность своему делу принесли Вам заслуженные авторитет и уважение.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения во всех Ваших делах. Пусть неиссякаемый оптимизм, жизненная энергия, упорство и блестящий спортивный талант и в дальнейшем дают Вам возможность идти к намеченным целям и воспитывать новых чемпионов Украины!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, мирон маркевич
 
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