Почетный харьковчанин Мирон Маркевич отмечает юбилей

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов 1 февраля поздравил с 70-летием Почетного гражданина города Харькова, Заслуженного тренера Украины Мирона Маркевича.
«Вся Ваша жизнь неразрывно связана с футболом и его развитием. Благодаря профессиональному мастерству и целеустремленности Вас знают как талантливого спортсмена и руководителя. Ваш уникальный талант, исключительное трудолюбие и преданность своему делу принесли Вам заслуженные авторитет и уважение.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения во всех Ваших делах. Пусть неиссякаемый оптимизм, жизненная энергия, упорство и блестящий спортивный талант и в дальнейшем дают Вам возможность идти к намеченным целям и воспитывать новых чемпионов Украины!» - говорится в поздравлении.
День прекрасно подходит для любви и романтики. Звезды обещают вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей.
Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
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