01.02.2021 10:11

Почетный харьковчанин Мирон Маркевич отмечает юбилей

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов 1 февраля поздравил с 70-летием Почетного гражданина города Харькова, Заслуженного тренера Украины Мирона Маркевича.

«Вся Ваша жизнь неразрывно связана с футболом и его развитием. Благодаря профессиональному мастерству и целеустремленности Вас знают как талантливого спортсмена и руководителя. Ваш уникальный талант, исключительное трудолюбие и преданность своему делу принесли Вам заслуженные авторитет и уважение.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения во всех Ваших делах. Пусть неиссякаемый оптимизм, жизненная энергия, упорство и блестящий спортивный талант и в дальнейшем дают Вам возможность идти к намеченным целям и воспитывать новых чемпионов Украины!» - говорится в поздравлении.