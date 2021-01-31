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31.01.2021  17:53   

Синоптики: в начале февраля вернутся морозы

После потепления в Украину снова возвращаются морозы – по прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится ниже 10 градусов.

Об этом свидетельствует прогнозы на сайтах Gismeteo и Sinoptik.

Согласно прогнозу специалистов, похолодание ожидается в следующие выходные.

В первые дни февраля в дневное время температура воздуха в Харькове в будет плюсовой, морозы до -3 наступают в ночное время.

Устойчивые морозы придут в город с 6 февраля – температура воздуха в течение суток будет колебаться от -6 до -12.

В Украине же местами температура воздуха опустится ниже -20.

Тэги:  похолодание, морозы, харьков
 
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