Синоптики: в начале февраля вернутся морозы

После потепления в Украину снова возвращаются морозы – по прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится ниже 10 градусов.
Об этом свидетельствует прогнозы на сайтах Gismeteo и Sinoptik.
Согласно прогнозу специалистов, похолодание ожидается в следующие выходные.
В первые дни февраля в дневное время температура воздуха в Харькове в будет плюсовой, морозы до -3 наступают в ночное время.
Устойчивые морозы придут в город с 6 февраля – температура воздуха в течение суток будет колебаться от -6 до -12.
В Украине же местами температура воздуха опустится ниже -20.
День может принести новые возможности, собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажность:
давление:
ветер: