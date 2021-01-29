29.01.2021 16:23

В Харьковском зоопарке попугаи ара справили новоселье

В Харьковском зоопарке - переезд. Теперь к нему присоединились еще и попугаи ары. Птицы пока адаптируются к своему новенькому помещению, которое специально сделали максимально приближенным к природным условиям.

Их красочное оперение поражает, ведь оно собрало едва ли не все цвета радуги. А их клюв считается самым прочным в мире. Но кроме этого они отличаются хорошей смекалкой, могут логически мыслить, и поэтому даже решения сложных задач для них легко выполнимы. Все это о представителях Южной Америки - попугаев. И именно их переселили в новые вольеры Харьковского зоопарка.

Как рассказала сотрудница Харьковского зоопарка Елизавета Ткачева, переезд попугаи восприняли хорошо. Процесс адаптации только начинается и первое время птицы с осторожностью изучают свои новые владения, испытывают системы обогащения сред, и стараются держаться вместе. Но уже сейчас птицы чувствуют себя комфортно и это не удивительно, ведь наша Южная Америка - настоящий райский уголок.

Сейчас в зоопарке 2 вида ар - пара сине-желтых и три красных попугая. Для птиц сделали два зимних вольеры размерами 30 и 20 квадратных метров. А сам дизайн, говорят в зоопарке, сделали максимально приближенным к природным условиям.

Вольеры попугаев оснащены массивными бревнами, ветками деревьев, разнообразными лесенками, канатами, жердочками, капсулами для подвешивания веточного корма, как источники витаминов и принадлежности для стачивания клюва. Кроме этого, оборудованы места для гнездования, в виде домиков и места для кормления птиц в виде своеобразных столиков, - рассказала Елизавета Ткачева.

А кормят попугаев в зоопарке растительным кормом, в который входит кукуруза, семена, пшеница, ячмень. Также в рацион птиц включать овощи, фрукты, орехи и даже яйца.