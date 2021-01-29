Главная Новости Общество Почетный харьковчанин Николай Вахно отмечает день рождения
29.01.2021  09:30   

Почетный харьковчанин Николай Вахно отмечает день рождения

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя правления АО «Хартрон» Николая Вахно.

Почетный харьковчанин Николай Вахно отмечает день рождения

«Ваш многолетний вклад в развитие ракетно-космической отрасли и энергетики, репутация компетентного руководителя заслуживают высокого уважения.

Желаю Вам дальнейших профессиональных достижений, реализации инвестиционных проектов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть неиссякаемый оптимизм и жизненная энергия сопровождают Вас и в дальнейшем. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.
Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, николай вахно
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.01 Власть Игорь Терехов: Город решит проблему с поставкой электроэнергии на ХТЗ (ФОТО) 27.01 Власть Игорь Терехов: Город берет на себя все затраты по воплощению в жизнь всех условий Харьковоблэнерго 27.01 Власть Игорь Терехов: Ремонт подъездов в жилых домах будет комплексным
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 