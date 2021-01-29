Почетный харьковчанин Николай Вахно отмечает день рождения

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя правления АО «Хартрон» Николая Вахно.
«Ваш многолетний вклад в развитие ракетно-космической отрасли и энергетики, репутация компетентного руководителя заслуживают высокого уважения.
Сегодня эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Синоптики обещают снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. К вечеру осадки могут усилиться. По городу и области ожидаются порывы юго-западного ветра.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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