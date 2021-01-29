29.01.2021 09:30

Почетный харьковчанин Николай Вахно отмечает день рождения

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя правления АО «Хартрон» Николая Вахно.

«Ваш многолетний вклад в развитие ракетно-космической отрасли и энергетики, репутация компетентного руководителя заслуживают высокого уважения.

Желаю Вам дальнейших профессиональных достижений, реализации инвестиционных проектов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть неиссякаемый оптимизм и жизненная энергия сопровождают Вас и в дальнейшем. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.