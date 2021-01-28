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28.01.2021  14:35   

Услуга сурдопереводчика появилась в больницах и райадминистрациях

В учреждениях органов местного самоуправления города Харькова появились планшеты для сурдоперевода, которые облегчают коммуникацию людям с проблемами слуха.

 
Как сообщили сегодня, 28 января 202 года, в Департаменте цифровой трансформации, чтобы получить эту услугу, необходимо обратиться к администратору или информатору учреждения. С помощью видеосвязи работник подключается к сурдопереводчику, который в режиме онлайн помогает заявителю получить необходимую услугу.
 
На сегодня планшеты уже появились во всех районных администрациях города Харькова, в управлениях социальной защиты населения, во всех учреждениях здравоохранения города, в Городском центре реинтеграции бездомных лиц, в Доме недвижимости.
 
Отметим, ранее помощь сурдопереводчика стала доступной в Региональном центре услуг, также она предоставляется в центрах соцуслуг «Прозрачный офис» Киевского и Шевченковского районов.
 
Вскоре планшеты для сурдоперевода появятся в КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети», во всех центрах предоставления административных услуг и в приемной Харьковского городского головы.
 
Тэги:  сурдоперевод, больницы, харьков, райадминистрации
 
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