28.01.2021 12:20

Лудомания в Украине. Причины и пути решения проблемы

Легализация игорного бизнеса в Украине активно набирает обороты. А обсуждение среди общественности всевозможных последствий перезапуска украинской игорной отрасли – как экономических, так и социальных – только нарастает.

Вместе с психотерапевтом Денисом Старковым выяснили важные моменты, как регулируются вопросы игорной зависимости (то есть, лудомании) в Украине. По словам специалиста, около пяти лет назад появилось много подростков с игорной зависимостью, и эта статистика продолжает неуклонно расти, став в один ряд с нарко- и алкогольной.

Углубляясь в психологию лудомании, важно понимать, что человек получает кратковременное удовольствие – подобно действию алкоголя, наркотических веществ или даже шоппинга, но не долгосрочное счастье. Лудоман не может прекратить играть, становится агрессивным, замкнутым, болезненно сконцентрированным на цели сорвать куш.

Как упомянул психотерапевт, алкогольная зависимость чаще развивается в коллективе, а вот игровая – в одиночку. Кроме этого, мозг игроманов включает некую психологическую самозащиту, поэтому часто так сложно заметить игорную зависимость у человека и трудно до него достучаться. На практике Старкова, лудоманов часто ловят на зависимости, только когда родственникам уже звонят коллекторы с угрозами изъятия имущества или даже физической расправы.

Это еще одна масштабная проблема, которую поднял Денис Старков. Она кроется в отсутствии регулирования быстрых кредитов с крайне высокими процентными ставками. Микрокредитование дает доступ к легким займам. Таким образом, практически все игроманы сейчас связаны с быстрыми кредитами, рассказал эксперт. Обращать внимание стоит не только на последствия – сформировавшуюся у человека лудоманию, но и на инструмент масштабирования игромании – микрокредитование.

На вопрос, помогают ли современные программы контролировать игроманию, Старков ответил, что позитивное влияние возможно, но только для новичков в азартных играх и для людей без игромании, так как лудоман попросту не может себя контролировать.

Какие же инструменты нужно внедрить правительству, чтобы защитить общество от лудомании? По словам психотерапевта, в минус работает как полная легализация чего-либо без контроля использования и потребления новой услуги или продукта, так и тотальный запрет, ведь тогда он ведет к развитию подпольной активности.

Ответственный гемблинг подразумевает комплексный подход:

• внедрять современные программы, помогающие контролировать потраченные суммы и время игры;

• прописывать риски и правила безопасной игровой активности как в онлайн-, так и в наземных казино и лотереях;

• регулировать со стороны государства выдачу микрокредитов;

• информировать родных или друзей о своих финансовых или психологических проблемах, чтобы получить поддержку и квалифицированную помощь.