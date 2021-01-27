27.01.2021 18:19

В Харькове провели более 200 рейдов по неблагополучным семьям

В 2020 году в городе Харькове было проведено 207 рейдов по неблагополучным семьям с целью мониторинга условий проживания в них детей.

Об этом сегодня, 27 января 2021 года, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента служб по делам детей Александр Малько.

В рамках рейдов было обследовано 1022 семьи, предупреждения вынесли 568 родителям и взяли на учет 394 ребенка. Также в прошлом году к ответственности привлекли 372 родителя.

По словам Александра Малько, еще в 2018 году для организации противодействия жестокому обращению с детьми в Харькове были созданы координационные советы при районных администрациях и рабочие группы оперативного реагирования на сообщения, касающиеся жестокого обращения с детьми. Если пришло сообщение о том, что, например, ребенка обижают, бьют, оставили без присмотра, опергруппа немедленно выезжает по адресу для выяснения обстоятельств и оказания помощи ребенку.

Также в Харькове реализуется государственная программа, касающаяся деятельности патронатных семей. Такие семьи являются альтернативой центрам социально-психологической реабилитации. В патронатных семьях в течение трех месяцев живут дети, изъятые из неблагополучных семей. Но разница в том, что патронатные семьи ведут работу и с родителями этих детей, помогая им преодолеть сложный период жизни. Основная цель - вернуть ребенка в биологическую семью. В Харькове создана пока одна патронатная семья. Реабилитацию в ней прошло четверо детей.

В функции Департамента служб по делам детей также входит работа по обеспечению имущественных прав детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Например, департамент помогает оформить документы детям, которые не имеют жилья, и поставить их на квартирный учет. В 2020 году за счет государственной субвенции 11 сиротам и детям, лишенным родителей, было приобретено жилье. В конце прошлого года денежную компенсацию получили еще восемь человек, которые в 2021 году смогут купить себе жилье.