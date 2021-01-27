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27.01.2021  16:10   

Верховная Рада запретила коллекторам терроризировать украинцев и ввела штрафы

Верховная Рада запретила коллекторам терроризировать украинцев. Соответствующий законопроект приняли сегодня народные депутаты в первом чтении. Документ предусматривает штрафы и ряд запретов.

 
Нельзя будет звонить должнику с 8 вечера и до 8 утра и чаще, чем два раза в день. Запрещено сообщать третьим лицам о долге, требовать погашения этого долга от родственников. Также документ предусматривает введение понятия "коллекторская компания", которого ранее юридически не существовало. Национальный банк введет и будет вести реестр таких «коллекторских компаний». Кредитор и коллекторские компании должны соблюдать требования этического поведения. За нарушение этих норм закона предусмотрен штраф от 51 000 гривен до 102 000 гривен. Сейчас документ готовят к принятию во втором чтении.
 
Тэги:  коллекторы, штраф, запрет, верховная рада, должники
 
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