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27.01.2021  15:49   

Все больше харьковчан пользуются цифровыми сервисами админцентров

Жители Харькова предпочитают получать услуги центров по предоставлению админуслуг в электронном виде.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.  
 
По ее словам, с начала карантина прием посетителей в центрах предоставления админуслуг проходит после предварительной записи с помощью веб-портала, специального приложения или по звонку в call-центр.
 
«На данный момент можно отметить снижение объема услуг, оказываемых непосредственно в админцентрах. Если ранее в день фиксировалось в среднем 5-6 тысяч обращений, то сейчас 3-4 тысячи и меньше. Это связано не только с  карантинными ограничениями. Все больше  людей теперь предпочитают получать услуги в электронном виде», – подчеркнула Виктория Китайгородская.  
 
Она отметила, что в городе работают 12 административных центров, которые предоставляют 217 услуг, 35 из них можно получить в электронном виде. Самые популярные - это регистрация и снятие с регистрации по месту жительства, а также выдача справок из реестра территориальной громады.
 
Виктория Китайгородская также напомнила, что с этого года в админцентрах работают уголки доступа к цифровой грамотности. 
 
«Человек  часто приходит к нам, потому что не может удаленно, дома, получить услугу. Иногда он не знает, как записаться онлайн для ее получения. В таком случае администраторы предоставляют всю необходимую информацию, на практике в центре показывают, как это работает. После этого харьковчане начинают успешно пользоваться новыми цифровыми сервисами», – отметила директор департамента.  
Тэги:  админуслуг, цифровые сервисы, харьков
 
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