27.01.2021 15:49

Все больше харьковчан пользуются цифровыми сервисами админцентров

Жители Харькова предпочитают получать услуги центров по предоставлению админуслуг в электронном виде.

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, с начала карантина прием посетителей в центрах предоставления админуслуг проходит после предварительной записи с помощью веб-портала, специального приложения или по звонку в call-центр.

«На данный момент можно отметить снижение объема услуг, оказываемых непосредственно в админцентрах. Если ранее в день фиксировалось в среднем 5-6 тысяч обращений, то сейчас 3-4 тысячи и меньше. Это связано не только с карантинными ограничениями. Все больше людей теперь предпочитают получать услуги в электронном виде», – подчеркнула Виктория Китайгородская.

Она отметила, что в городе работают 12 административных центров, которые предоставляют 217 услуг, 35 из них можно получить в электронном виде. Самые популярные - это регистрация и снятие с регистрации по месту жительства, а также выдача справок из реестра территориальной громады.

Виктория Китайгородская также напомнила, что с этого года в админцентрах работают уголки доступа к цифровой грамотности.

«Человек часто приходит к нам, потому что не может удаленно, дома, получить услугу. Иногда он не знает, как записаться онлайн для ее получения. В таком случае администраторы предоставляют всю необходимую информацию, на практике в центре показывают, как это работает. После этого харьковчане начинают успешно пользоваться новыми цифровыми сервисами», – отметила директор департамента.