25.01.2021 11:40

Украина без локдауна. Степанов пообещал не вводить жесткие органичения весной

25 января завершился усиленный карантин, который прозвали локдауном. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что весной жестких ограничений не будет. Об этом он 24 января сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По словам чиновника, стратегия заключалась в том, что страна вернется к режиму карантина, который был до 8 января. То есть, везде будут ограничения "оранжевой" зоны. А даты для локдауна с 8 по 24 января были выбраны правительством, исходя из наименьшей активности в экономике.

- Это было для того, чтобы потом уже к апрелю – маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов, целые сектора экономики, - сказал Степанов.

Усиленный карантин начал действовать в Украине 8 января и закончится в полночь 24 января. Дети вернутся в школы, заработают ТРЦ, спортзалы, кафе и кинотеатры. Однако общий карантин в стране продолжит действовать минимум до 31 марта.