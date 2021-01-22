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22.01.2021  16:19   

Воздух свободы - для двух сиделиц Качановки

После проверки перед женщинами распахнулись двери тюрьмы.

 
Как сообщает Служба исполнения наказаний, 21 января 2021 года в Качановской колонии проведена комиссия по применению к осужденным предусмотренных законом льгот.
 
Был вынесен вопрос о рассмотрении материалов, представленных администрацией учреждения о применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания на основании ст.  81 УК Украины к 2 осужденных, которые являются участниками проекта «Взаимодействие уполномоченных органов по вопросам пробации и учреждений исполнения наказаний при условно-досрочном освобожденных осужденных к лишению свободы на определенный срок или замене неотбытой части наказания более мягким».
 
Осужденные имеющие низкий уровень совершения повторного правонарушения, согласно оценке рисков совершения повторного уголовного преступления и потребностей, изъявили желание участвовать в пилотном проекте и подписали соответствующее соглашение. 
 
На курсах по подготовке к освобождению участницы прошли специальную подготовку по тематических модулей: «Жилье, обучения и трудоустройства», «Сохранение и укрепление здоровья».
 
«Это первые две осужденные, были апробированы в учреждении.  После освобождения лица попадут в органы пробации и получат дальнейшую поддержку в решение жизненных вопросов », - отметил начальник учреждения Дмитрий Шомахов.
 
Тэги:  тюрьма, освобождение, харьков, удо
 
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