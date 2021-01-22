Главная Новости Общество В Харькове и области проверят 188 учреждений для престарелых людей
22.01.2021  11:55   

В Харькове и области проверят 188 учреждений для престарелых людей

Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания региональной комиссии техногенно-экологической безопасности.

 
По информации начальника ГУНП в Харьковской области Андрея Рубеля, на данный момент сотрудники Национальной полиции отрабатывают 118 объектов.
 
«Отрабатываем такие объекты по городу Харькову и Харьковской области, всего их 118, среди них - 11 пансионатов, 30 хостелов и 20 домов престарелых», - отметил Андрей Рубель.
 
 
По итогам комиссии было принято решение о проведении совместных проверок во всех социальных учреждениях области относительно законности их функционирования, соблюдения правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил охраны труда.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  рубедь, хога, проверки
 
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