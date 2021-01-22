22.01.2021 11:55

В Харькове и области проверят 188 учреждений для престарелых людей

Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания региональной комиссии техногенно-экологической безопасности.

По информации начальника ГУНП в Харьковской области Андрея Рубеля, на данный момент сотрудники Национальной полиции отрабатывают 118 объектов.

«Отрабатываем такие объекты по городу Харькову и Харьковской области, всего их 118, среди них - 11 пансионатов, 30 хостелов и 20 домов престарелых», - отметил Андрей Рубель.

По итогам комиссии было принято решение о проведении совместных проверок во всех социальных учреждениях области относительно законности их функционирования, соблюдения правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил охраны труда.