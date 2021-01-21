21.01.2021 18:19

В сфере предоставления социальных услуг внедряются цифровые технологии

Получение услуг и консультаций онлайн: в 2020 году в сфере предоставления социальных услуг активно внедряли диджитализацию.

Как сообщили в Департаменте социальной политики, для улучшения качества предоставления социальных услуг внедряются и развиваются онлайн-сервисы, работают сайт департамента «Социальная защита Харькова» и сайт «Прозрачный офис».

Так, на сайте «Прозрачный офис» можно задать вопросы, отправить обращения, предложения, отзывы. Также граждане могут обратиться по электронной почте в соответствующий орган, предоставляющий услугу. Есть возможность получения консультаций через скайп или личный кабинет.

На «Портале электронных сервисов» можно оформить справку о регистрации места проживания, которую готовят, в том числе, сотрудники управлений социальной защиты населения.

С января 2020 года в Харькове успешно действует проект «еМалятко». В течение 2020 года с онлайн-сервиса «еМалятко» управления соцзащиты приняли и обработали 3724 заявления о назначении государственной социальной помощи при рождении ребенка.

Как сообщили в Департаменте социальной политики, в течение 2020 года в Центры оказания социальных услуг «Прозрачный офис» поступило около 212 тыс. обращений от граждан, более 103 тысячам из которых услуги были предоставлены управлениями социальной защиты населения. В связи с карантинными ограничениями, введенными с марта 2020 года, документы от граждан принимались только по предварительной записи. Для этого в районных управлениях социальной защиты были дополнительно введены номера телефонов, по которым сотрудники вели предварительную запись, консультировали по вопросам социальной защиты.

В департаменте отметили, что с целью перехода на использование цифровых технологий в компьютерной программе «Центр социальных услуг» разработаны подсистемы, объединяющие и обрабатывающие данные в сфере предоставления соцуслуг. В частности, с 1 января 2020 года внедрена подсистема «Материальная помощь», которая позволяет вести регистрацию и учет получателей материальной помощи, автоматически формировать ответы на обращения и запросы, исключать повторные обращения, оптимизировать отчетность и т.д. Так, за прошлый год было зарегистрировано и обработано 11 104 заявления жителей города, обратившихся за получением материальной помощи.

Также с целью диджитализации предоставления социальных услуг планируется внедрить подсистему «Инватакси», которая позволит создать единый реестр получателей транспортной социальной услуги, минимизировать время обработки заказа, а также скоординировать работу онлайн диспетчера и специалиста управления по социальным вопросам.