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21.01.2021  14:25   

В Украине посчитали безработных, большая часть из них - женщины

В Украине насчитали полмиллиона официальных безработных. По состоянию на 1 января 2021 года на учете в государственной службе занятости находились 459 тысяч безработных.

 
Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%. Университетский диплом имеют 49% претендентов, 34% - закончили профтехнического учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам преобладают безработные 45-55-ти лет - 40%, молодежь до 35 лет - 30%, безработные в возрасте от 35-ти до 44-х годов - 29%. К потере работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Еще 18% - в сфере торговли, 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, обороне и соцстрахования.
 
Тэги:  безработица, украина, служба занятости
 
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