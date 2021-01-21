21.01.2021 14:25

В Украине посчитали безработных, большая часть из них - женщины

В Украине насчитали полмиллиона официальных безработных. По состоянию на 1 января 2021 года на учете в государственной службе занятости находились 459 тысяч безработных.

Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%. Университетский диплом имеют 49% претендентов, 34% - закончили профтехнического учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу. По возрастным группам преобладают безработные 45-55-ти лет - 40%, молодежь до 35 лет - 30%, безработные в возрасте от 35-ти до 44-х годов - 29%. К потере работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Еще 18% - в сфере торговли, 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, обороне и соцстрахования.