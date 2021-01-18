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18.01.2021  14:44   

На Крещенье за порядком присмотрят более 600 копов

19 января в 266 православных храмах города и области пройдут торжества по случаю празднования Богоявления Господня.

Более 600 правоохранителей Харьковщины обеспечат охрану публичного порядка на Крещение
 
Для проведения религиозных обрядов обустроено 47 открытых водоемов и источников для купаний.
 
Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут участие около 20 тысяч граждан.
 
Охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий будут осуществлять 530 сотрудников Национальной полиции и 140 военнослужащих Нацгвардии.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  крещенье, охрана, харьков
 
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