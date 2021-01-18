18.01.2021 14:44

На Крещенье за порядком присмотрят более 600 копов

19 января в 266 православных храмах города и области пройдут торжества по случаю празднования Богоявления Господня.

Более 600 правоохранителей Харьковщины обеспечат охрану публичного порядка на Крещение

Для проведения религиозных обрядов обустроено 47 открытых водоемов и источников для купаний.

Ожидается, что участие в этих мероприятиях примут участие около 20 тысяч граждан.

Охрану публичной безопасности и порядка в местах проведения массовых мероприятий будут осуществлять 530 сотрудников Национальной полиции и 140 военнослужащих Нацгвардии.