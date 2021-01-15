15.01.2021 19:35
Повышение тарифов: новая волна протестов
На Харьковщине во время акций полицейские не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в массовых мероприятиях приняли участие более 560 участников.
Охрану общественного порядка осуществляли 147 полицейских.
Меры против повышения тарифов прошли 15 января в Харькове, Волчанском, Балаклейском, Харьковском, Валковском, Красноградском и Лозовском районах области.
Так, на площади Свободы в Харькове на акцию протеста вышли 10 человек.
У Волчанской госрайадминистрации собрались 37 местных жителей.
В Харьковском районе в поселке Высокий на митинг против повышения тарифов вблизи супермаркета собрались 30 местных жителей.
В городе Мерефе на акцию протеста вышли 20 человек.
Аналогичное количество граждан приняли участие в митинге на центральной площади в поселке Первомайское в Змиевском районе.
В городе Валки присоединились к протестам около 30 граждан.
У здания Первомайского городского совета для проведения акции против повышения тарифов на газ и электроэнергию собралось около 70 человек.
Кроме того, на акции протеста у городского совета в городе Лозовая вышли 40 местных жителей, в городе Балаклея - около 50 человек. На площади Свободы в городе Люботине в митинге против повышения тарифов приняли участие 25 граждан.
В городе Краснограде на улице Полтавской более 70 жителей почти на 40 минут перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе на трассе «Симферополь - Харьков».
Вблизи блокпоста на трассе «Киев - Харьков -Должанский» в поселке Песочин 50 граждан также перекрывали движение транспорта. Информация об этих фактах зарегистрирована в Едином учета территориальных подразделений полиции.