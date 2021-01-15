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15.01.2021  19:35   

Повышение тарифов: новая волна протестов

На Харьковщине во время акций полицейские не зафиксировали грубых нарушений общественного порядка.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в массовых мероприятиях приняли участие более 560 участников.
 
Охрану общественного порядка осуществляли 147 полицейских.
 
Меры против повышения тарифов прошли 15 января в Харькове, Волчанском, Балаклейском, Харьковском, Валковском, Красноградском и Лозовском районах области.
 
Так, на площади Свободы в Харькове на акцию протеста вышли 10 человек.
 
У Волчанской госрайадминистрации собрались 37 местных жителей.
 
В Харьковском районе в поселке Высокий на митинг против повышения тарифов вблизи супермаркета собрались 30 местных жителей.
 
В городе Мерефе на акцию протеста вышли 20 человек.
 
Аналогичное количество граждан приняли участие в митинге на центральной площади в поселке Первомайское в Змиевском районе.
 
В городе Валки присоединились к протестам около 30 граждан.
 
У здания Первомайского городского совета для проведения акции против повышения тарифов на газ и электроэнергию собралось около 70 человек.
 
Кроме того, на акции протеста у городского совета в городе Лозовая вышли 40 местных жителей, в городе Балаклея - около 50 человек. На площади Свободы в городе Люботине в митинге против повышения тарифов приняли участие 25 граждан.
 
В городе Краснограде на улице Полтавской более 70 жителей почти на 40 минут перекрыли движение транспорта на пешеходном переходе на трассе «Симферополь - Харьков».
 
Вблизи блокпоста на трассе «Киев - Харьков -Должанский» в поселке Песочин 50 граждан также перекрывали движение транспорта. Информация об этих фактах зарегистрирована в Едином учета территориальных подразделений полиции.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  повышение тарифов, протесты, харьков
 
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