14.01.2021 15:41

В Доме недвижимости появится новая услуга

Будет запущен пилотный проект «Коммунальный сервис» для переезжающих.

Пилотный проект «Коммунальный сервис» будет запущен на базе Дома недвижимости (пл. Павловская, 4).

Об этом сегодня, 14 января, в Харьковском пресс-клубе сообщил заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.

По его словам, сервис будет полезен тем, кто меняет место жительства - продал или купил квартиру, и должен переоформить в коммунальных службах лицевые счета, договоры и т.д.

«Сегодня, чтобы это все сделать, нужно порядка 10-12 раз сходить в разные учреждения, потратить на это несколько недель, а это неудобно. Поэтому на базе Дома недвижимости запускается проект «Коммунальный сервис». Человек сможет прийти и по одной заявке обратиться ко всем коммунальным предприятиям, операторам рынка и получить эту услугу в одном месте», - сообщил Олег Дробот.

По его словам, отрабатывать проект «Коммунальный сервис» уже начинают, в частности, коммунальные предприятия «КВБО» и «Харьковводоканал».