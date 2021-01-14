14.01.2021 13:24

"Папа в декрете" - вскоре это станет обычным явлением

И о льготах. На них смогут рассчитывать папы в декрете. Новый закон о декретных отпусках изменит привычный взгляд на уход за ребенком. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о правах отцов оставаться с младенцем в декрете.

Папа в декрете - большая редкость в Украине. Соответствующий закон существует, но чтобы воспользоваться этим правом, семья должна пройти несколько кругов бюрократии. По статистике, только 3% от всех декретных отпусков оформляют на мужчин. Изменить ситуацию призван новый закон, который уже прошел первое чтение в парламентн.

Документ предлагает определить отпуск по уходу за ребенком до трех лет как равное право каждого родителя: матери и отца, независимо от вида их трудового договора. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс законов о труде и Закон «Об отпусках». Документ также вводит новый вид отпуска - отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, оплачиваемого за счет работодателя.

Согласно законопроекту, в такой отпуск может пойти мужчина, жена которого родила ребенка, отец ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но совместно проживает, а также бабушка или дедушка, которые фактически ухаживают за ребенком.

Кроме того, проект предусматривает возможность сокращать рабочее время для мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью, и родителей, воспитывающих детей без матери. Новый закон, говорят эксперты, также приближает Украину к стандартам развитых европейских стран.

Законопроект означает равные права отца, наравне вместе с мамой в воспитании малыша в первые месяцы его жизни. Это право папы взять дополнительный отпуск по уходу за ребенком, как во многих странах Европейского Союза. Например, в Финляндии отцам предоставляется до 9 недель такого отпуска, в Португалии - 5 недель, в Литве - 4 недели.

Эксперты говорят, что такие законодательные шаги, должны изменить отношение общества к декрета и усилить роль отца в воспитании детей.