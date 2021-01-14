ФОТО: В Харькове на деревьях появились вязаные граффити

Соответствующие фото разместили пользователи соцсетей.
Неизвестные умельцы оригинальным способом утеплили деревья на перекрестке улиц Чернышевской, Алчевских и Гиршамана (более известного как перекресток пяти дорог).
Ярнбомбинг – это вид уличного искусства, это вязаные украшения для деревьев, скамеек, скульптур и других элементов городского ландшафта. Другое популярное название – граффити-ниттинг (от англ. graffiti knitting, что означает «вязаное граффити»).
Идея вязать «свитера» для уличных объектов пришла из США, затем захватила Европу. Одетые в яркие вязаные чехлы деревья, лавки привлекают внимание горожан, делают окружающее пространство ярче и позитивнее.
Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажность:
давление:
ветер: