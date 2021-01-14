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14.01.2021  10:11   

ФОТО: В Харькове на деревьях появились вязаные граффити

Соответствующие фото разместили пользователи соцсетей.

Неизвестные умельцы оригинальным способом утеплили деревья на перекрестке улиц Чернышевской, Алчевских и Гиршамана (более известного как перекресток пяти дорог).

Ярнбомбинг  – это вид уличного искусства, это вязаные украшения для деревьев, скамеек, скульптур и других элементов городского ландшафта. Другое популярное название – граффити-ниттинг (от англ. graffiti knitting, что означает «вязаное граффити»). 

Идея вязать «свитера» для уличных объектов пришла из США, затем захватила Европу. Одетые в яркие вязаные чехлы деревья, лавки привлекают внимание горожан, делают окружающее пространство ярче и позитивнее.

Тэги:  деревья, харьков, ярнбомбинг, вязаные граффити
 
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