13.01.2021 09:42

Почетный харьковчанин Петр Волошин отмечает день рождения

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, главного научного сотрудника Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Петра Волошина.



// city.kharkov.ua

«Вы посвятили свою жизнь благородному делу - заботе о здоровье людей и внесли значительный вклад в развитие отечественной медицины.



Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия и благосостояния. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.