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13.01.2021  09:42   

Почетный харьковчанин Петр Волошин отмечает день рождения

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, главного научного сотрудника Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Петра Волошина.


// city.kharkov.ua

Почетный харьковчанин Петр Волошин отмечает день рождения

«Вы посвятили свою жизнь благородному делу - заботе о здоровье людей и внесли значительный вклад в развитие отечественной медицины.

Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия и благосостояния. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, петр волошин
 
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