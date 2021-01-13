Почетный харьковчанин Петр Волошин отмечает день рождения

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, главного научного сотрудника Института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины Петра Волошина.
«Вы посвятили свою жизнь благородному делу - заботе о здоровье людей и внесли значительный вклад в развитие отечественной медицины.
Желаю Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия и благосостояния. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.
День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
влажность:
давление:
ветер: