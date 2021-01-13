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13.01.2021  09:29   

Игорь Терехов поздравил с днем рождения Василия Тация

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил с днем рождения Василия Тация - Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, Почетного президента Национальной академии правовых наук Украины, академика Национальной академии наук Украины.

Игорь Терехов поздравил с днем рождения Василия Тация

«Ваш значительный личный вклад в развитие юридической науки и образования - бесценный. Вы сумели раскрыть и реализовать свои таланты ученого, руководителя и государственного служащего. Помогая молодым специалистам и ученым, Вы стали примером для многих поколений.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть и в дальнейшем будет плодотворным Ваш необходимый обществу труд, никогда не исчерпывается энергия творческих поисков и достижений», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, василий таций
 
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