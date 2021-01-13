13.01.2021 09:29

Игорь Терехов поздравил с днем рождения Василия Тация

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил с днем рождения Василия Тация - Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, Почетного президента Национальной академии правовых наук Украины, академика Национальной академии наук Украины.

«Ваш значительный личный вклад в развитие юридической науки и образования - бесценный. Вы сумели раскрыть и реализовать свои таланты ученого, руководителя и государственного служащего. Помогая молодым специалистам и ученым, Вы стали примером для многих поколений.



Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть и в дальнейшем будет плодотворным Ваш необходимый обществу труд, никогда не исчерпывается энергия творческих поисков и достижений», - говорится в поздравлении.