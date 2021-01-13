Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов поздравил с днем рождения Василия Тация - Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, Почетного президента Национальной академии правовых наук Украины, академика Национальной академии наук Украины.
«Ваш значительный личный вклад в развитие юридической науки и образования - бесценный. Вы сумели раскрыть и реализовать свои таланты ученого, руководителя и государственного служащего. Помогая молодым специалистам и ученым, Вы стали примером для многих поколений.
Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть и в дальнейшем будет плодотворным Ваш необходимый обществу труд, никогда не исчерпывается энергия творческих поисков и достижений», - говорится в поздравлении.
День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
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