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11.01.2021  19:27   

Самый привлекательный город Украины: стартовало голосование

На рейтинг городов Украины может повлиять любой пользователь сети.

В Украине стартовало голосование за самый привлекательный город 2021.
 
Рейтинг городов Украины составляется на основании открытого голосования, участие в котором может принять каждый.
 
Голосование представлено на сайте всеукраинского проекта "Город Украины.".
 
Рейтинг городов Украины организаторы планируют определять с помощью интернет пользователей.
 
Опрос можно пройти здесь. Чтобы проголосовать предварительная регистрация не нужна.
Источник:   Город Украины
 Тэги:  самый привлекательный город, голосование, харьков, город
 
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