11.01.2021 12:53

Харьковские правоохранители проводят рейды по недопущению нарушений карантинных ограничений

26 протоколов составлены в отношении руководителей и работников субъектов хозяйствования и других физических лиц, 107 - по факту пребывания граждан без средств индивидуальной защиты в общественных зданиях, сооружениях, 25 - пребывание граждан без маски в общественном транспорте. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Так, на улице Одесской в ​​магазине бытовой химии торговали запрещенными товарами. В киоске на улице Валентинивський осуществлялась продажа билетов. Также на ТЦ Барабашова работали несколько хозяйственных магазинов.

В Шевченковском районе сотрудники полиции виявили работу бара по улице Сумской и ресторана на проспекте Независимости.

В отношении нарушителей правоохранители составили административные протоколы.

За 10 января полицейские проверили 720 объектов на территории Харькова и области, из них: 414 ресторанов и кафе, 49 рынков, 156 магазинов, 35 перевозчиков, 9 общежитий, 37 мест отдыха, 20 других объектов.

Всего с начала локдауна составлен 158 протоколов по статье 44-3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция Харьковщины напоминает, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.