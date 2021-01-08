08.01.2021 19:41

Какая стоимость похищенного имущества является основанием для уголовной ответственности за кражу

За 227 гривен - в тюрьму. Именно такая стоимость похищенного имущества является основанием для уголовной ответственности в 2021 году.

С 1 января 2021 года прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц составляет 2270 гривен. Для квалификации административных или уголовных правонарушений необлагаемый минимум доходов граждан составляет 50% от прожиточного и составляет 1135 гривен. Согласно Кодекса Украины об административных правонарушениях мелкой считается кража имущества, стоимость которого на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан, то есть - 227 грн. При этом при исчислении суммы штрафа за такую ​​кражу используется размер необлагаемого минимума доходов граждан согласно Налоговому кодексу, то есть 17 гривен.

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты - влечет за собой наложение штрафа от десяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок от пяти до десяти суток.

Если стоимость похищенного имущества превышает 227 грн, наступает уголовная ответственность. Согласно Уголовному кодексу, штраф за кражу составляет от 850 до 1700 гривен. Также предусмотрены санкции в виде общественных и исправительных работ, арест сроком до 6 месяцев и лишение свободы сроком до 3 лет.