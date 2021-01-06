06.01.2021 18:07

Колядки, гадания и блюда. Как отмечают Рождество в Украине испокон веков



Колядки, гадания и блюда. Как отмечают Рождество в Украине испокон веков



Рождество Христово - весомое праздник для христиан. По крайней мере одно из важных. Начинается ожидания рождения Иисуса с предрождественского поста. Таким образом, говорят христиане, верующие готовят себя не только физиологически, но и духовно, ведь за это время люди могут очиститься и покаяться в грехах. Поэтому до рождения, то есть вечером, говорят определенные священнослужители, нужно прийти в церковь на службу.

Дмитрий Довженко протоиерей, клирик Святоблаговещенского кафедрального собора

Когда заканчивается служба, люди приходят домой и вкушают сочева или как у нас говорят кутью. Кутья - это символ чего? Зерно. Господь что говорит нам? Я - есть хлеб жизни. Зерно, то есть пшеница, символизирует собой что? Как вот из зерна возрождается жизнь, когда мы его сеем в землю, точно также воскресает Господь наш Иисус Христос. То есть проросшее зерно, прорастает и воскрешает к вечной жизни.

И именно рецепту традиционной кутьи, которую готовят из пшеницы, поделился повар Юрий Ермоленко.

Для приготовления углы нам понадобится: пшеница, берем самого лучшего сорта, ее хорошенько промывайте, на ночь вымачиваем и варим в районе двух часов, обязательно берем сухофрукты, в нашем случае это изюм, вишня, мак, орехи грецкие, фундук, обязательно нужен мед и немного сахара.

Дальше - сухофрукты необходимо замочить в воде, можно в холодной. То же самое нужно сделать и с маком, хотя его нужно залить кипятком, а потом перетереть с сахаром. Затем надо порезать орехи и смешать все ингредиенты. Также кутью по желанию можно украсить.

Юрий Ермоленко повар

К нашей кутьи можно подать компот, как отдельный напиток, а можно его залить в кутью. Даже человек, который ни разу не готовил эту кутью, с легкостью справится с этим рецептом.

И это кутья занимала место не только главной блюда на столе, но и ритуальной, по традиции, ее готовили и для умерших, ведь эта каша как символ сочетает мир живых и мертвых. Поэтому ее ставили на подоконник, чтобы души умерших могли также ею насладиться и присоединиться к ужину. И все блюда на Рождество несут в себе какой-то определенный символизм. Например, вечер на стол хозяева подавали 12 постных блюд в честь 12 апостолов Христа. Важное значение имели и колядки, и в них прославляли не только рождение Иисуса. Потому что Коляд вечер появился еще в языческие времена. Поэтому пением наши предки прославляли и природные явления, которые у них тогда были божеством. Вообще люди пытались обойти все село с колядками, поэтому посетив дома, гости могли хвалить хозяина, к которому пришли.

Екатерина Курдиновська ведущий методист Харьковского областного центра культуры и искусств

Это могли быть, например, колядки девушке. Вот приходили колядники, ватагой заходили и спрашивали у хозяина: есть ли дома девушка на выданье. Если говорили, что да, тогда просили имя девушки и именно на эту девушку пели колядку, какая она красивая, какая она хозяйственная. Таким образом предрекая ее будущую счастливую судьбу.

А еще вечером Рождества и все зимние праздники, еще дохристианских времен, был окутан духом потусторонних сил. Поэтому нередко люди могли в них задать вопросы.

Екатерина Курдиновська ведущий методист Харьковского областного центра культуры и искусств

И была такая традиция, что девушки гадали, причем это продолжалось именно с начала декабря и уже до Крещения. И в Коляду гадали, и на Андрея, это было связано со многими ритуалами, которые люди пытались проводить у себя в семье.

Хотя и эти традиции сейчас уже не столь весомое занимают место в семьях. Одно остается неизменным. Рождество было и остается семейным праздником. Верующие говорят, что как раз 7 января пост заканчивается, и можно уже собраться за столом с мясными блюдами. Также разрешается выпить немного вина. Однако каким традициям следовать сейчас решает уже по отдельности. Главное - не забыть поздравить родных с праздником.