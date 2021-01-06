06.01.2021 16:38

Как пережить очередной локдаун. Мнение психолога

Карантин может негативно влиять на психическое состояние человека. И все же необходимо не поддаваться панике.

Самоизоляция. Снова. Хотя люди уже не понаслышке знают, что такое локдаун, все к нему относятся по-разному. Эти различия в отношении зависят от характера человека, говорит психолог.

Татьяна Балан психолог

В локдауне есть часть людей, которая чувствует себя хорошо. Потому что они более организованы, они знают, что они будут делать эти две недели. Возможно, у них есть ясность в работе, эта работа удаленная. И они как-то себя организовали и знают, что будет с ними через эти две недели. Но есть часть людей, которые опасаются такого процесса как изолирование. Когда они попадают в изолирование, то они попадают во внутреннее одиночество и таким людям без людей, действительно, небезопасно. И они чувствуют себя не достаточно комфортно.

Поэтому таким людям психолог советует напротив не уходить в радикальную изоляцию и не закрывать все свои проблемы в четырех стенах, а делать все наоборот.

Татьяна Балан психолог

Есть рекомендация поддерживать контакты с близкими, с друзьями, даже, если это будет виртуальная жизнь. Просто не оставаться одному и дать про это понять близким, сообщить про это, чтоб близкие стучались больше, совершались звонки, приглашали, возможно, на онлайн- встречи, просто про это сказать окружению.

Но, в целом, психолог говорит, что во время локдауна практически все могут подвергнуться тревоге. Однако это состояние абсолютно нормальное. Главное просто найти баланс между оптимизмом и пессимизмом. Ведь изоляция - это не только время лучше узнать самого себя, но и время для поиска, например, нового хобби.

Татьяна Балан психолог

Вот эта вот пауза в локдауне, где, правда, можно обнаружить, а что вам нравится. Интернет нам в помощь, но здорово, когда люди занимаются рукоделием, начинают рисовать, начинают учиться каким-то навыкам вязания, выжигать с детьми. Здорово, когда это Не только интернет, а вы что-то делаете руками, что-то создаете, какие-то инсталляции ведь это всегда вовлекает. Единственное - это нужно попробовать.

Тем более, что времени будет достаточно, около трех недель. К тому же, Татьяна Балан подчеркивает, даже после жесткого весеннего локдауна люди наоборот стали счастливее. И большинство замечали, что наконец у них появилось время для реализации невоплощённых целей. Даже в правительстве этот локдаун локдауном не называют. Это такие зимние каникулы, или же, можно сказать, удлинение зимних праздников.

Кстати, подобный тотальный карантин уже действует во всех странах Европы, однако более жесткий, чем в Украине. Во-первых, в Украине, в отличие от ЕС, не будет комендантского часа, и даже от весеннего локдауна зимний отличается. Парикмахерской - открытые и транспорт - работает. Поэтому можно выгадать время для небольшого путешествия и настраивать себя на мысли о весне, которая, вероятно, уже может быть обычной, а не самоизолировано, как в прошлом году.