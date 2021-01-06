06.01.2021 16:22

Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым

Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий поздравил верующих с Рождеством Христовым.

«Желаю всем здоровья, спасения и Божьего благословения. Пусть мир и Божье благоволение, воспетые ангелами в Рождественскую ночь, наполняют наши сердца, наши семьи, наше Украинское государство и весь мир», – говорится в Рождественском послании митрополита, опубликованном на сайте УПЦ.



«Молитвенно вспоминая и прославляя Таинство Рождества нашего Спасителя и Бога, мы присоединяемся к всемирному торжеству. ... Мы смиренно молимся, чтобы Сын Божий ... сошел к нашим немощам, простил нам наши грехи, наше помутнение, из-за которого мы сегодня одобряем и принимаем противоестественные законы, которыми мы уничтожаем сами себя. Мы молимся, чтобы Господь просветил нашу духовную слепоту, чтобы мы видели и любили не свою правду, а правду Божию, которая является совершенной, вечной и единственной полезной для нас», – говорится в послании.



В Рождественские дни телеканал «Интер» дарит миллионам телезрителей возможность присоединиться к Рождественским богослужениям в главной украинской православной святыне – Свято-Успенской Киево-Печерской лавре: 6 января в 17:00 «Интер» покажет прямую трансляцию Рождественского богослужения, а 7 января в 09:00 – трансляцию Рождественской Божественной литургии.



