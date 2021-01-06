06.01.2021 15:29

Спасатели предупреждают о правилах безопасности во время рождественских праздников

Во время празднования Рождества не следует забывать и о собственной безопасности, ведь при неправильном и неосторожном поведений с атрибутами праздника можно спровоцировать трагедию. Поэтому спасатели в очередной раз напоминают о правилах пожарной безопасности.

Впереди - Рождество, чуть ли не главным символом которого является свечи, которые часто ставят в каждом доме. Однако, маленькая ошибка в их использовании может привести к пожару, последствия которой совсем не создадут праздничное настроение. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают об элементарных правилах безопасности при использовании свечей.

• Держите зажженные свечи на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Не устанавливайте свечи возле штор на окнах но не украшайте ими елку;

• Используйте только невысокие, устойчивые металлические подсвечники;

• Никогда не оставляйте горящую свечу без присмотра;

• Обязательно погасите свечу, если вы выходите из комнаты или ложитесь спать;

• Не жгите свечи до конца - оставляйте огарок длиной 2-3 см;

• Не позволяйте детям играть со свечами и держите спички в недоступном для них месте.

Не следует забывать, что трогать и передвигать свечу, если воск расплавлен, запрещено, ведь можно получить ожоги. Например, свечи, охлажденные перед использованием, горят медленнее и ровнее. Чтобы они не абсорбировать запахи из холодильника, необходимо завернуть их в фольгу или полиэтилен.

Еще одним элементом зимних праздников является пиротехника, использовать которую тоже следует осмотрительно и осторожно, чтобы не провести праздники в больнице. Только за прошедшие выходные, по данным ГСЧС Украины, в разных городах за один день в среднем с пяти чрезвычайных ситуаций, одна - по неосторожности в обращении с пиротехническими средствами.

В Днепре в 10-летней девочки в руках взорвалась петарда, в результате чего ребенку оторвало пальцы. Предварительно, петарду девочке дали родители, во время поджога она сразу взорвалась в ее руках. Пострадавшую госпитализировали в областную детскую больницу.

В Черкасской области 10-летний мальчик получил травму, когда ему в голову попала петарда. Парня доставили в больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга, открытую рану лобной области головы и ожог 1-2 степени лобной области головы.

Призываем вас быть осторожными, чтобы праздник не превратился в неприятности!

Будьте бдительны: соблюдайте правила пожарной безопасности и будьте осторожны при использовании пиротехнических средств, следите за своими детьми!