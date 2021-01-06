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06.01.2021  13:15   

Более двух тысяч животных из городского приюта нашли хозяев

Сотрудники Харьковского городского приюта для бездомных животных в 2020 году нашли новый дом и вернули в прежние семьи 2466 собак и котов.

Об этом сообщили в КП «Центр обращения с животными».

Как отметили на предприятии, несмотря на все трудности, связанные с карантинными ограничениями, в прошлом году харьковчане довольно часто посещали приют.

«Не может не радовать тот факт, что наши животные каждый год становятся все популярнее среди жителей города. Каждый пятый харьковчанин готов взять животное из приюта вместо покупки кота или собаки у заводчиков. Мы ни в коем случае не призываем отказываться от породистых животных. Но если для будущего хозяина кошки или собаки остро не стоит вопрос породы, то почему бы не подарить шанс на лучшую жизнь животному из приюта?» - отметили в КП.

Источник:   ХГС
 Тэги:  защита животных, центр обращения, пристройство, харьков
 
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