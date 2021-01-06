06.01.2021 12:09

Синоптики – о рекордах 2020 года

Прошедший 2020 год стал не только самым теплым в Харькове, но и отметился историческими рекордами температуры и количества осадков в разные месяцы.

Наиболее знаковыми метеорологическими событиями были такие:

– рекордно теплый март 2020-го, со среднемесячной температурой +6,5°С (прошлый рекорд был в 2008 году – +5,3°С);

– самый сильный ливень в Харькове 14 июля, когда в разных частях города выпало от 53 до 102 мм осадков менее чем за 18 часов.

– сентябрь 2020-го стал сухим за весь период наблюдений, с суммарным количеством осадков всего 0,6 мм. А 3 сентября был установлен абсолютный максимум воздуха +34,7°С.

– октябрь 2020-го оказался самым теплым в Харькове за все время метеорологических наблюдений, среднемесячная температура достигла +12,4°С, что на 4,5 градуса выше нормы.

– календарная осень (период с сентября по ноябрь включительно) стала самой теплой в Харькове со средней температурой +11,1°С.

– также был зафиксирован самый поздний осенний заморозок – 11 ноября по данным метеостанции Харькова температура воздуха впервые за всю осень 2020 снизилась ниже 0°С.