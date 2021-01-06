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06.01.2021  10:03   

Услугой «еМалятко» в Харькове воспользовалось пять тысяч семей

Более 5 тысяч семей Харькова воспользовались в 2020 году комплексной услугой для родителей «еМалятко».

Услугой «еМалятко» в Харькове воспользовалось пять тысяч семей

Как сообщили в Департаменте цифровой трансформации, чаще всего эту услугу оформляют в центрах предоставления административных услуг – 3374 раза, а также в отделах ЗАГС - 1188 и роддомах - 445.

Напомним, «еМалятко» - это комплексная услуга для родителей новорожденных детей. Это сервис, благодаря которому по одному заявлению родители получают до 9 государственных услуг от разных органов власти, в том числе базовые (обязательные) услуги: государственная регистрация рождения; происхождение ребенка (если родители не состоят в браке), а также регистрация места жительства, оформление материальной помощи и др.

Для получения услуги родителям необходимо подать соответствующее заявление по месту рождения ребенка или месту жительства не позднее одного месяца со дня рождения ребенка. Также комплексная услуга «еМалятко» работает онлайн: электронное заявление можно заполнить на портале электронных услуг «Дія».

Напомним, услуга «еМалятко» предоставляется бесплатно, но за регистрацию места жительства ребенка нужно заплатить административный сбор в размере 13,6 грн, предусмотренный законодательством Украины. Местом жительства ребенка обязательно должно быть место жительства его родителей или одного из них. Обязательное условие - родители должны быть гражданами Украины.

Источник:   ХГС
 Тэги:  емалятко, харьков
 
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